সোমবার ইসরায়েলে যাচ্ছেন ট্রাম্প

সোমবার ইসরায়েলে যাচ্ছেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন সফর নিয়ে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ৯টার পর ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন ট্রাম্প। সেখানে তাকে স্বাগত জানাতে একটি আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
এরপর ট্রাম্প সরাসরি জেরুজালেমে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে যাবেন। সেখানে সিমচাত তোরা ধর্মীয় উৎসব শুরুর আগে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। উৎসবটি শুরু হবে সোমবার সন্ধ্যায়।
চ্যানেল ১২ জানায়, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ট্রাম্পের এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে। সফরটি হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নেসেটে বক্তৃতা শেষ করে তিনি সরাসরি বিমানবন্দরে যাবেন ও নিজ দেশে ফিরে যাবেন।
প্রতিবেদনের আরও বলা হয়েছে, সফরটি আগের পরিকল্পনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত হচ্ছে, কারণ ট্রাম্প রোববার নয়, সোমবার পৌঁছাবেন, যা সফরের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জটিলতার কারণেই ঘটছে।
প্রতিবেদনটি সঠিক হলে, এর অর্থ দাঁড়ায় যে ট্রাম্প তেল আবিবের ‘হোস্টেজেস স্কয়ার’ এ যাচ্ছেন না। যদিও জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা আশা করেছিলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেখানে যাবেন।
সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল
এসএএইচ