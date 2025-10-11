উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ মাদরাসায় যাচ্ছেন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ মাদরাসায় যাচ্ছেন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী
আফগানিস্তানে তালেবান-শাসিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বর্তমানে সাত দিনের সফরে ভারতে রয়েছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা। সফরের অংশ হিসেবে তিনি শনিবার (১১ অক্টোবর) উত্তরপ্রদেশের ঐতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা পরিদর্শন করবেন।
সূত্র অনুযায়ী, এদিন তিনি সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সড়কপথে দেওবন্দ পৌঁছাবেন এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সেখানে কাটাবেন। আফগানিস্তানে তালেবান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এটিই হবে কোনো শীর্ষ তালেবান নেতার প্রথম দারুল উলুম দেওবন্দ সফর।
দেওবন্দে তিনি প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক মুফতি আবুল কাসেম নোমানী এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া তিনি ক্যাম্পাস ঘুরে দেখবেন এবং শিক্ষক ও প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।
তালেবানদের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক ও প্রতীকী স্থান। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের দারুল উলুম হাক্কানিয়া, যা দেওবন্দ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকেই তালেবানের বহু শীর্ষ নেতা শিক্ষা লাভ করেছেন। হাক্কানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল হক ভারত বিভাজনের আগে দেওবন্দে পড়াশোনা ও শিক্ষকতা করেছিলেন।
১২ অক্টোবর মুত্তাকি আগ্রা সফরে তাজমহল দর্শন করবেন। এরপর ১৩ অক্টোবর দিল্লিতে এক শিল্প ও বাণিজ্য সম্মেলনে অংশ নেবেন, যেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
এ সফরটি মূলত কয়েক সপ্তাহ আগেই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে তা বিলম্বিত হয়। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সম্প্রতি জাতিসংঘ ওই নিষেধাজ্ঞার ছাড় দিয়েছে, ফলে সফরটি এখন সম্ভব হয়েছে।
এই সফরকে ভারতের সঙ্গে তালেবান সরকারের সম্পর্ক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এর আগে চলতি বছর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি কাবুলে মুত্তাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।
গত মাসেই আফগানিস্তানের উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী হামদুল্লাহ জাহিদ ভারত সফর করেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিষয়ক ইভেন্টে অংশ নিতে।
