পোশাক ছাড়াই ঘোরা যায় যুক্তরাষ্ট্রের যে সৈকতগুলোতে

পোশাক ছাড়াই ঘোরা যায় যুক্তরাষ্ট্রের যে সৈকতগুলোতে
দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পোশাক-ঐচ্ছিক (পোশাকের স্বাধীনতা) রিসোর্ট এবং নগ্ন সৈকত পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর ন্যুড রিক্রিয়েশন এ ধরনের ১৮০টিরও বেশি রিসোর্ট ও ক্লাবকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, দ্য ন্যাচারিস্ট সোসাইটি এমন ২০০টিরও বেশি জায়গা খুঁজে বের করেছে যেখানে মানুষ নিজেদেরকে উন্মুক্ত করার সাহস দেখাতে পারে।
১৯৬০-এর দশকে ফ্রি বিচ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায়। এই দুটি অঙ্গরাজ্যেই সবচেয়ে বেশি পোশাক-ঐচ্ছিক সৈকত রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক ছাড়াই (পোশাক ঐচ্ছিক) ঘোরা যায় এমন সেরা ১০ সৈকতের তালিকা দেওয়া হলো:
১. অ্যাপোলো বিচ, ফ্লোরিডা
কেপ ক্যানাভেরাল ন্যাশনাল সিশোরের উপকূলীয় রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এই সৈকতের নামকরণ হয়েছে অ্যাপোলো মহাকাশ কর্মসূচির নামে, যা আমেরিকান নভোচারীদের চাঁদে পাঠিয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি সঠিক সময়ে যান, তাহলে এখান থেকে (কাছেই অবস্থিত কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে) রকেট উৎক্ষেপণ দেখতে পারবেন, তাও আপনার জন্মদিনের পোশাকেই।
ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূলে এখনও টিকে থাকা কয়েকটি সৈকতের মধ্যে এটি অন্যতম, যা আট মাইলেরও বেশি বিস্তৃত। এর পোশাক-ঐচ্ছিক অংশটি একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে, পার্কিং লট নং ৫-এর ওপারে সোনালি বালির অংশে অবস্থিত।
ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস দ্বারা পরিচালিত অ্যাপোলো একটি বৈধ নগ্ন সৈকত। একমাত্র শর্ত হলো, গোসলকারীদের পার্কিং লট থেকে কমপক্ষে ১৫০ গজ দক্ষিণে না যাওয়া পর্যন্ত পোশাক পরে থাকতে হবে।
২. ব্ল্যাকস বিচ, ক্যালিফোর্নিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত এই নগ্ন সৈকতটি সান দিয়েগো-এর উত্তর দিকে অবস্থিত ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের নিচে টরি পাইনস গ্লাইডারপোর্ট-এর পাদদেশে।
পাহাড়ের কয়েকটি খাড়া পথ দিয়ে বা লা জোলা শোরস বা টরি পাইনস স্টেট ন্যাচারাল রিজার্ভ-এর পার্কিং লট থেকে জোয়ারের সময় সৈকত ধরে হেঁটে এখানে পৌঁছানো যায়।
১৯৭৪ সালে ব্ল্যাকস সৈকত প্রথম এবং একমাত্র বৈধ নগ্ন সৈকত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবে এই মর্যাদা মাত্র কয়েক বছর স্থায়ী হয়েছিল।
বর্তমানে শহর দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ দিকে নগ্নতা নিষিদ্ধ। তবে রাজ্য পার্কের সীমানার মধ্যে উত্তর দিকে পোশাক-ঐচ্ছিক ব্যবস্থা রয়েছে।
৩. কলিন্স বিচ, ওরেগন
ওরেগনের লম্বা এবং অত্যন্ত মনোরম প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থাকা সত্ত্বেও, অঙ্গরাজ্যেটির প্রধান নগ্ন সৈকতটি পোর্টল্যান্ড শহরের কাছে কলাম্বিয়া নদীর মাঝখানে অবস্থিত সাউভি দ্বীপে রয়েছে।
১৯৭০-এর দশক থেকে এই সৈকতটি পর্যটকদের আকর্ষণ করে আসছে। এই সৈকতে নরম নদীর বালি, চমৎকার ড্রিফটউড এবং ওয়াশিংটন রাজ্যের দিকে নদীর ওপারের দৃশ্য দেখা যায়।
৪. গানিসন বিচ, নিউ জার্সি
গানিসন বিচ গেটওয়ে ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এরিয়ার স্যান্ডি হুক উপদ্বীপের পাশে অবস্থিত।
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নিউইয়র্ক হারবারের প্রবেশপথ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত একটি ইউ.এস. আর্মি গান ব্যাটারির নামে এই সৈকতের নামকরণ করা হয়েছে। গানিসন নিউ জার্সির একমাত্র বৈধ নগ্ন সৈকত। যে অংশটি সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়ার জন্য নির্ধারিত, সেটি ভালোভাবে চিহ্নিত করা আছে। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস সতর্ক করে দিয়েছে যে, নির্ধারিত পোশাক-ঐচ্ছিক এলাকার বাইরে নগ্নতা অশোভন আচরণ হিসেবে গণ্য হবে।
৫. হাউলোভার বিচ, ফ্লোরিডা
মিয়ামির উত্তর দিকে অবস্থিত সানি আইলস-এ একটি লম্বা বালির সৈকত রয়েছে, যা হয়তো লোক সমাগমের দিক থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় নগ্ন সৈকত।
ছুটির দিন এবং সপ্তাহান্তে এখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় এবং হাউলোভার এক জায়গায় সবচেয়ে বেশি মানুষের নগ্ন হয়ে গোসল করার গিনেস রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেছে।
শহুরে পরিবেশে থাকার কারণে হাউলোভার অন্যতম উন্নত নগ্ন সৈকত। এখানে পাবলিক টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা, ছাতা এবং চেয়ার ভাড়া নেওয়ার সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও, বিঅ্যান্ডবি হাউলোভার বিচ ক্যাফে রয়েছে, যা খাবার এবং পানীয় পরিবেশন করে।
৬. হিপি হলো, টেক্সাস
অস্টিনের মুক্তমনা মনোভাবের কারণে টেক্সাসের কেন্দ্রস্থলে এই নগ্ন সৈকতটি তৈরি হয়েছে। হিপি হলো পার্কের একটি পাথুরে অংশে ‘নগ্নতা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু অশ্লীল আচরণ নয়— এমনটাই বলা আছে পার্কের ওয়েবসাইটে। এখানে ১৮ বছরের কম বয়সীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।
৭. মোশুপ বিচ, ম্যাসাচুসেটস
রঙিন মাটির পাহাড় এবং পাথরের মধ্যে অবস্থিত মোশুপ বিচ, যা মার্থাস ভিনেয়ার্ডের পূর্ব প্রান্তে অ্যাকুইন্নাহ গ্রামে রয়েছে, সেখানে পোশাক-ঐচ্ছিক এবং পোশাক-আবশ্যক উভয় ধরনের অংশ রয়েছে।
৮. পাইরেট’স কোভ, ক্যালিফোর্নিয়া
সান লুইস ওবিস্পো কাউন্টির একটি প্রাকৃতিক এলাকার অংশ হিসেবে এই সৈকতটি আনুষ্ঠানিকভাবে পোশাক-ঐচ্ছিক। এখানে মাস্ক এবং স্নরকেল নিয়ে এলে পানির নিচে পাথরের আশেপাশে থাকা সামুদ্রিক প্রাণী এবং কিছু দূরে কেল্প ফরেস্ট দেখতে পারবেন। হারবার সিল, সি লায়ন এবং সি অটার-এর মতো বড় প্রাণীও মাঝে মাঝে এখানে দেখা যায়।
৯. সিক্রেট কোভ, নেভাডা
চিরহরিৎ গাছ এবং পানির নিচে থাকা পাথরের দ্বারা গঠিত এই ছোট লেক তাহো তীরটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মনোরম নগ্ন সৈকত হতে পারে। এখানের পানির রং স্যাফায়ার নীল থেকে ফিরোজা এবং জেড-এর মতো হয়।
১০. ইউএফও বিচ, টেক্সাস
তালিকায় সবচেয়ে দূরবর্তী নগ্ন সৈকত হলো ইউএফও, যা সাউথ প্যাড্রেস দ্বীপের উপরের দিকে অবস্থিত। এই সৈকতে কোনো রাস্তা নেই এবং এটি মেক্সিকো উপসাগর বরাবর বিস্তৃত।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম