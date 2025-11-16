টর্নেডোর আঘাতে পর্তুগালে তিনজনের মৃত্যু, ব্রিটেনে বন্যা
‘ক্লাউডিয়া’ নামের একটি টর্নেডোর আঘাতে পর্তুগালে তিনজন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিকে এই টর্নেডোর কারণে ব্রিটেনে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা ওয়েলস এবং ইংল্যান্ড থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। খবর রয়টার্সের।
এই ঝড়ের কারণে পর্তুগাল এবং প্রতিবেশী স্পেনের কিছু অংশে কয়েকদিন ধরেই চরম পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। শনিবার ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের কিছু অংশে পৌঁছেছে এই ঝড়।
বৃহস্পতিবার লিসবনের টাগাস নদীর ওপারে ফেরনাও ফেরোতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধারকর্মীরা এক বৃদ্ধ দম্পতির মৃতদেহ খুঁজে পান। তারা রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। আকস্মিক বন্যার পানি থেকে তারা পালাতে পারেননি।
জরুরি পরিষেবা বিভাগ জানিয়েছে, শনিবার দক্ষিণ পর্তুগালের আলবুফেইরায় একটি টর্নেডো আঘাত হানে। আঞ্চলিক নাগরিক সুরক্ষা কমান্ডার ভিটর ভাজ পিন্টো বলেছেন, ৮৫ বছর বয়সী এক ব্রিটিশ নারী নিহত হয়েছেন।
তিনি বলেন, কাছের একটি হোটেলে ২৮ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
শনিবার এক বিবৃতিতে পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা আলবুফেইরায় ‘নিহতদের পরিবারের প্রতি সংহতি’ প্রকাশ করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।
পর্তুগিজ আবহাওয়া পরিষেবা আইপিএমএ পুরো আলগারভ এবং বেজা ও সেতুবাল জেলায় সতর্কতা জারি করেছে। সেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
টিটিএন