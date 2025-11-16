ক্ষমা চাইলেন রাজা রামমোহন রায়কে ‘ব্রিটিশ এজেন্ট’ বলা সেই বিজেপি নেতা

ক্ষমা চাইলেন রাজা রামমোহন রায়কে ‘ব্রিটিশ এজেন্ট’ বলা সেই বিজেপি নেতা
ক্ষমা চাইলেন রাজা রামমোহন রায়কে ‘ব্রিটিশ এজেন্ট’ বলা সেই বিজেপি নেতা। রোববার (১৬ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে ওই মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন তিনি।
এর আগে, শনিবার (১৫ নভেম্বর) অগর মালওয়া জেলায় আদি অধিবাসী নেতা বীরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যটি করেন মধ্য প্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা ইন্দের সিং পরমার।
তিনি বলেন, বঙ্গ ও তার আশপাশের এলাকায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ধর্ম পরিবর্তনের একটি ভয়ংকর চক্র চলছিল এবং ব্রিটিশরা এমন অনেক ভারতীয়কে ভুয়া সামাজিক সংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজা রামমোহন রায় তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন। শুধু মুন্ডা সেই চক্র বন্ধ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন>>
বিহারে বিজেপি জোটের ভূমিধস জয়
লাদাখ সংকট বিজেপি সরকারের সৃষ্টি: কংগ্রেস
বিরোধী দলের বিক্ষোভ ‘ভারতে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা’: অভিযোগ বিজেপির
পরমারের এই মন্তব্যে পর ভারতজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। মধ্য প্রদেশের কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এই বক্তব্যের কিঠোর সমালোচনা করেছেন।
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা শশী পঞ্জা বিজেপিকে রাজ্য ও এর প্রতিমূর্তিগুলোকে ‘নিরবচ্ছিন্নভাবে অপমান করার’ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, যখন বঙ্গের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না, তখন তারা অপমানের আশ্রয় নেন। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনা করি; নারীরা তাকে পূজা করেন, কারণ তার প্রতিবাদে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়। তিনি একজন প্রকৃত সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু বিজেপি তাকে ভুয়া সংস্কারক বলে উল্লেখ করছে।
মধ্য প্রদেশের বিরোধী দলের নেতা ও কংগ্রেস বিধায়ক উমাং সিঙ্ঘর পরমারের এই মন্তব্যকে ‘লজ্জাজনক’ বলেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, এটি ‘বিজেপির ষড়যন্ত্র, যা তাদের মতাদর্শের লোকদের ইতিহাসের কেন্দ্রে তুলে ধরে প্রকৃত জাতি-নির্মাতাদের বদনাম করতে চায়।’
বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনার মুখে অবশেষে ক্ষমা চান বিজেপি নেতা ইন্দের সিং পরমার। রোববার এক্সে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, আমি বীরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম এবং তার জীবন ও ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কথায় কথায় আমি ভুলবশত রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু আপত্তিকর বলেছি। আমি এজন্য দুঃখিত এবং অনুতপ্ত। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সম্মানী।
রাজা রামমোহন রায়কে প্রায়ই ‘আধুনিক ভারতীয় পুনর্জাগরণের পিতা’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি সতীদাহ প্রথা বাতিল এবং নারীর অধিকার, বিশেষ করে বিধবা বিবাহের অধিকার, সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
সূত্র: দ্য হিন্দু
কেএএ/