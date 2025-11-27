  2. আন্তর্জাতিক

ওয়াশিংটনে গুলি চালানো ব্যক্তি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলিবর্ষণের পর আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন ন্যাশনাল গার্ডের সেনারা/ ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি আফগানিস্তান থেকে এসেছেন- এমনটিই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই মধ্যে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্ট থেকে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এখন দুটি ভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। হামলাকারীও গুরুতর আহত হয়েছেন। কিন্তু অবস্থাই হোক, ‘পশুটি’ ভয়াবহ শাস্তি পাবে।

এদিকে, মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী আফগানিস্তানে অবস্থানকালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতেন। ফক্স নিউজের খবরে গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জন র‍্যাটক্লিফের বরাত দিয়ে জানানো হয়, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি অতীতে সিআইএসহ মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানায়, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম রহমানুল্লাহ লাখামাল বিবৃতিতে তাকে ‘আফগানিস্তান থেকে আসা বিদেশি অপরাধী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে তার অভিবাসন সংক্রান্ত অবস্থা স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বাইডেন প্রশাসনের আমলে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পর বিশেষ নিরাপত্তা সুরক্ষায় হাজার হাজার আফগান যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের সময় আফগানিস্তান থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, এখন তাদের প্রত্যেককে নতুন করে যাচাই করা উচিত।

সূত্র: এএফপি, সিএনএন

এসএএইচ

