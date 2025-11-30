  2. আন্তর্জাতিক

আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র
আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র/ ফাইল ছবি: এপি, ইউএনবি

আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাঠানো এক বার্তায় জানানো হয়েছে, বিশেষ অভিবাসী ভিসাসহ (এসআইভি) আফগান নাগরিকদের যেকোনো অভিবাসী ও অ-অভিবাসী ভিসার আবেদন এখন থেকে বাতিল করবেন কনস্যুলার কর্মকর্তারা।

বার্তায় বলা হয়, কার্যকরভাবে অবিলম্বে আফগান পাসপোর্টধারী যেকোনো আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে পরিচয় ও যোগ্যতা যাচাইয়ের স্বার্থে ভিসা দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ বলেন, আফগান পাসপোর্টধারী সব ধরনের যাত্রীর ভিসা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

তবে এই ঘোষণার আগেই নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের তারিখ বাতিল করা হচ্ছে না। কিন্তু সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হলেও তাদের ভিসা অনুমোদন দেওয়া হবে না। যেসব ভিসা অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু এখনো প্রিন্ট হয়নি, সেগুলো বাতিল করতে বলা হয়েছে। আর যেগুলো প্রিন্ট হয়েছে, সেগুলো নষ্ট করে মামলা সিস্টেমে বাতিল করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) আগেই আফগানদের অভিবাসন আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছিল।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আফগান সহযোগীদের সহায়তাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আফগানইভ্যাক-এর প্রেসিডেন্ট শন ভ্যানডিভার বলেছেন, এটি স্পষ্ট যে, আফগানদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধের চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলছিল।

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে এরই মধ্যে প্রায় দুই লাখ আফগান বিশেষ ভিসা ও শরণার্থী কর্মসূচির আওতায় প্রবেশ করেছে। আরও ২ লাখ ৬৫ হাজার আফগান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অপেক্ষমাণ অবস্থায় আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষ অভিবাসী ভিসা (এসআইভি) পাইলাইনেই রয়েছেন ১ লাখ ৮০ হাজার আফগান নাগরিক।

শুধু অবৈধ অভিবাসন নয়, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ট্রাম্প বৈধ অভিবাসনেও নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করছেন। বিশেষ করে গত বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে আফগান এক ব্যক্তির গুলিতে দুই মার্কিন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের মধ্যে একজন নিহত হওয়ার পর এ নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হয়েছে।

হোয়াইট হাউজ এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

সূত্র: রয়টার্স
