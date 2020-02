দিল্লির ‘হ্যাপিনেস ক্লাস’ দেখলেন মেলানিয়া

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনবিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে দিল্লিতে উত্তেজনা চরমে। এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১৩ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর রয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এমন এক সময়ে দিল্লিতে এ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে যখন সেখানে সফরে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সঙ্গে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াও।

এ উত্তেজনার মধ্যেই দিল্লির একটি স্কুলের হ্যাপিনেস ক্লাসে গিয়েছিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ওই স্কুলে যান তিনি।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে মেলানিয়াকে অভ্যর্থনা জানায় স্কুলের পড়ুয়ারা। মেলানিয়ার এই স্কুল পরিদর্শন নিয়ে কম রাজনীতি হয়নি। দিল্লির শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে কৃতিত্ব অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেই দিতে চান অনেকে। বলা হয়, আন্তর্জাতিক স্তরেই প্রশংসিত হয় দিল্লির এই শিক্ষা মডেল।

ভারত সফরে এসে খোদ মেলানিয়ার তরফ থেকে সেই শিক্ষা মডেল দেখার প্রস্তাব আসে। তবে আমন্ত্রণপত্র থেকে বাদ পড়ে কেজরিওয়ালের নাম।

#WATCH Delhi: First Lady of the United States, Melania Trump interacts with students and teachers at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/Tjn7t7dnAK