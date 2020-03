করোনা : টয়লেট পেপারের জন্য পত্রিকার প্রথম পাতা ফাঁকা

করোনাভাইরাসের প্রকোপে শতাধিক দেশের অবস্থা নাজুক। বিশ্বের লক্ষাধিক মানুষ করোনায় আক্রান্ত। টয়লেট পেপার ফুরিয়ে গেছে এমন খবর চাউর হওয়ার পর প্রথম পাতা ফাঁকা রেখে পত্রিকা প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়ার একটি দৈনিক। কারণ হিসেবে পাতাটি টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ান ওই দৈনিকের নাম দ্য এনটি নিউজ। সংবাদমাধ্যমটি তাদের টুইটারে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছে, ‘হ্যা, সত্যি সত্যিই আমরা এটা করেছি।’ তারপর তারা হ্যাশট্যাগে লিখেছে টয়লেটপেপারক্রাইসিস।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের কবলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়, পর্যটন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলাধুলা—সবকিছুতেই একধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় করোনা আতঙ্কের কারণে সুপারমার্কেটগুলো ফাঁকা করে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে জমা করে রেখেছে।

এনটিএন এর প্রকাশিত ওই ফাঁকা পাতায় আরেকটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাতে লিখা আছে, ‘আমরা ভেতরে আট পাতার বিশেষ একটি লিফট-আউট প্রিন্ট করেছি, যেগুলো সুবিধাজনক অবস্থায় কাটা কাটা লাইনে দ্বারা বেষ্টিত। জরুরি অবস্থায় যাতে করে সহজেই এটা ব্যবহার করা যায় তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu