১৬ ঘণ্টার চেষ্টায় ৫০ ফুট গভীর কুয়া থেকে উদ্ধার করা হল হাতিটিকে

১৬ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে ৫০ ফুট গভীর একটি কূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি হাতিকে। খবর- এনডিটিভি।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ধর্মপুরী জেলার পাঞ্চাপাল্লি গ্রামে ঘটে এ ঘটনা। আগেরদিন (বৃহস্পতিবার) শস্যক্ষেতের কূপে পড়ে যায় হাতিটি। কূপটির মালিক ভেঙ্কাটাচালাম নামে এক স্থানীয় কৃষক।

স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের বরাত দিয়ে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভেঙ্কাটাচালাম নামে ওই কৃষক ক্রমাগত হাতির ডাক শুনে সেটিকে খুঁজতে বের হন। একপর্যায়ে কূপের ভেতর তাকালে তিনি হাতিটিকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানান তিনি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বন বিভাগের কর্মীরাও। এরপর ক্রেনের সাহায্যে হাতিটিকে টেনে তোলা হয়।

এ সময় ঘটনাস্থলে পশু চিকিৎসক ও অ্যাক্টিভিস্টরাও উপস্থিত ছিলেন।

হাতিটিকে উদ্ধারের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেখানে দেখা যায়, টেনে তোলার সময় সম্পূর্ণ শান্ত ছিল বিশালাকৃতির প্রাণীটি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্ধারকারীদের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

উদ্ধারকাজে অংশ নেয়া ভারতীয় বন কর্মকর্তা পারভিন কাসওয়ান বলেন, ‘দীর্ঘক্ষণ উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে হাতিটিকে উদ্ধার করে বন বিভাগ। এ সময় হাতিটিকে খাবারও দেয়া হয়। কূপটি ছিল ৫০ ফুট গভীর।’

