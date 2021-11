বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়রের করোনা শনাক্ত

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র এরিক গারসেটিসের করোনা পরীক্ষার পর ফলাফল পজিটিভ এসেছে। কপ২৬ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার একদিন পর তার করোনা শনাক্ত হলো।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র এরিক গারসেটি স্থানীয় সময় বুধবার (৩ নভেম্বর) করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার হোটেল রুমে আইসোলেশনে আছেন।

এ ঘটনার পর এরিক গারসেটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আসা অন্য কোনো নেতা আইসোলেশনে গিয়েছেন কি না তা স্পষ্ট নয়।

তিনি আগের দিন কপ২৬ বিশ্ব নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের প্রাতরাশে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং ওয়েলসের প্রথম নেতা মার্ক ড্রেকফার্ড।



বুধবার বিকেলে লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়রের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি বার্তায় বলা হয়েছে- ‘মেয়র গারসেটি আজ কোভিড-১৯ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন। তিনি ভালো বোধ করছেন। হোটেল রুমে আইসোলেশনে আছেন। তিনি দুই ডোজ টিকা নিয়েছিলেন।’

Mayor Garcetti tested positive for COVID-19 earlier today.



He is feeling good and isolating in his hotel room. He is fully vaccinated.