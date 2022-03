অর্থসংকটে দেশ ছাড়ছেন লঙ্কানরা, ভারতমুখী ঢল নামার শঙ্কা

স্বাধীনতার পর ইতিহাসের ভয়াবহতম অর্থনৈতিক সংকট পার করছে শ্রীলঙ্কা। তার জেরে ভারতমুখী আশ্রয়প্রার্থীর ঢল নামতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এরই মধ্যে সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কানদের ভারত পানে ছোটা শুরু হয়ে গেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।



ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে জানা যায়, গত ২২ মার্চ দুই ভাগে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুর সৈকতে পৌঁছেছেন ১৬ শ্রীলঙ্কান নাগরিক, যাদের মধ্যে আটটি শিশুও ছিল। তারা সবাই শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় জেলা মান্নার ও জাফনা থেকে মাছ ধরা নৌকায় চড়ে রওয়ানা দিয়েছিলেন। পরে তাদের উদ্ধার করে ভারতীয় কোস্ট গার্ড বাহিনী।

এটি লঙ্কান আশ্রয়প্রার্থীদের ভারতমুখী ঢল নামার মাত্র শুরু বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তামিলনাড়ুর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেছেন, তাদের কাছে খবর রয়েছে, শ্রীলঙ্কা থেকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও অন্তত দুই হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভারতে পৌঁছাতে পারেন।

#SwiftOperation

Today, in the morning hours, @IndiaCoastGuard apprehended 06 Sri Lankan nationals including 03 children from the fourth island near #Rameshwaram #TamilNadu. They were trying to migrate illegally from #SriLanka to #India through a #boat.@DefenceMinIndia @MEAIndia pic.twitter.com/AgnDBt1zaE