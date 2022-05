ভারতের অবস্থাও শ্রীলঙ্কার মতো, হিসাব দেখালেন রাহুল গান্ধী

স্বাধীনতা-উত্তর শ্রীলঙ্কায় চলছে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট। তেল-গ্যাস, ওষুধের মতো জরুরি পণ্যের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারছে না দেশটি। দিতে পারছে না বিদেশি ঋণের কিস্তি। এরই মধ্যে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রটি। এ অবস্থায় প্রতিবেশী ভারতের চিত্রও অনেকটাই শ্রীলঙ্কার মতো সংকটাপন্ন বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

নিজের দাবির সপক্ষে দু’দেশের মধ্যে বেশ কিছু মিল তুলে ধরেছেন তিনি। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বেকারত্ব, পেট্রলের দাম ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বুধবার (১৮ মে) এমন দাবি করেছেন রাহুল।

কংগ্রেস নেতার শেয়ার করা প্রথম চিত্রে দেখা যায়, ২০১৭ সাল থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কায় বেকারত্বের হার বাড়ছে। ২০২০ সালে করোনা সম্পর্কিত লকডাউনের মধ্যে উভয় দেশেই বেকারত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা পরের বছর থেকে কিছুটা নিম্নমুখী।

Distracting people won’t change the facts. India looks a lot like Sri Lanka. pic.twitter.com/q1dptUyZvM