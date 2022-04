ইমরানের মুখে ফের ভারতের প্রশংসা, চলে যাওয়ার পরামর্শ বিরোধীদের

ক্ষমতা হারানোর প্রায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আবারও ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট শুরুর পর থেকেই অবশ্য ভারত ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে পুরোনো অবস্থান বদলে ফেলেছেন ইমরান। তাদের নিয়ে প্রায়ই ভালো ভালো কথা বলছেন। শুক্রবারও (৮ এপ্রিল) জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ভারতকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তিনি।

টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ভারতের প্রশংসা করি… তাদের সবসময়ই স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ছিল। তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তান একই সময়ে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আজ পাকিস্তানকে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলা হয়। অথচ কোনো পরাশক্তির সাহস নেই ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার।

"No superpower can dictate terms to India": Pakistan PM @ImranKhanPTI in his address to the nation ahead of the no-confidence vote pic.twitter.com/gjeADtjFS6