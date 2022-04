রাতে ‘গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা’ দেবেন ইমরান খান

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ক্লিন বোল্ড আউট হয়ে রাতে জাতির উদ্দেশে জরুরি ভাষণ দেবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ওই ভাষণে তিনি ‘গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা’ দেবেন বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানি তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী। খবর ডনের।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় শুক্রবার (৮ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯টায় (বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১০টা) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

পিটিআই নেতা ফয়সাল জাভেদ খানের ভাষ্যমতে, তাদের প্রধানমন্ত্রী খুব ভালোভাবেই জানেন চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে বিরোধীরা মনে করছে তারা জিতে গেছে। কিন্তু তারা আসলে হেরেছে। ‘ক্যাপ্টেন’ আজ রাতে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। তিনি জাতিকে কখনোই হতাশ করবেন না।

এর আগে, বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে রায় দেন, গত ৩ এপ্রিল পাকিস্তানি পার্লামেন্টে বিরোধীদের অনাস্থা ভোটের প্রস্তাব বাতিল করে ডেপুটি স্পিকারের রুলিং এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবৈধ।

I have called a cabinet mtg tomorrow as well as our parl party mtg; & tomorrow evening I will address the nation. My message to our nation is I have always & will continue to fight for Pak till the last ball.