‘পল্টিবাজ’ বলে গালি, ইমরান সমর্থককে পেটালেন শাহবাজপন্থি এমপি

টানা কয়েক সপ্তাহের নাটকীয়তার পর গত সপ্তাহে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। প্রধানমন্ত্রিত্ব হাতছাড়া হওয়ায় বিদেশি ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি ‘স্থানীয় মীর জাফর’ তথা বেইমানদের দোষারপ করেছেন তিনি। এখানে মীর জাফর বলতে ইমরান যে সদ্য জোটত্যাগী নেতাদের বুঝিয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদের ওপর পিটিআই প্রধানের মতো তার দলের সমর্থকরাও বেজায় ক্ষেপে রয়েছেন। তারই নমুনা দেখা গেলো ভাইরাল এক ভিডিওতে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এআরওয়াই নিউজের খবর অনুসারে, সদ্য পিটিআই-ত্যাগী সংসদ সদস্য নুর আলম খান ও পিপিপি সিনেটর মুস্তফা নওয়াজ খোখার এক বৃদ্ধকে পিটিয়েছেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি দলছুট পিটিআই নেতাকে ‘পল্টিবাজ’ বলে গালি দিয়েছিলেন।

Havoc ensued in Mariott Hotel, Islamabad after an elderly man insulted MNA Noor Alam Khan, who with the help of Pakistan Peoples Party leader Mustafa Khokar thrashed the senior citizen in the hotel's buffet hall.#etribune #news #mustafakhokar #nooralamkhan pic.twitter.com/LFKx94P7mx