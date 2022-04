প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমেই সৌদি যাচ্ছেন শাহবাজ, সঙ্গী অর্ধশতাধিক

পাকিস্তানের ২৩তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরবে যাচ্ছেন মুসলিম লীগ নেতা শাহবাজ শরিফ। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সৌদি রওয়ানা বলে জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ। এই সফরে শাহবাজের সঙ্গী হচ্ছেন দলীয় নেতা-পরিবারের সদস্যসহ অর্ধশতাধিক মানুষ।

সূত্রের বরাতে জিও নিউজ জানিয়েছে, সৌদি সফরে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের অর্ধশতাধিক সদস্য শাহবাজের সঙ্গেই রওয়ানা হবেন। এছাড়া বিভিন্ন গন্তব্য থেকে পৌঁছানো আরও কয়েকজন সৌদি আরবে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা থাকতে পারেন বলে জানা গেছে-

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো-জারদারি, জেইউআই-এফ প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান, বিএনপি-এম প্রধান আখতার মেঙ্গল, বিএপি নেতা খালিদ মাগসি, এমকিউএম-পির আহ্বায়ক খালিদ মকবুল সিদ্দিকী, যোগাযোগমন্ত্রী মাওলানা আসাদ মেহমুদ, এএনপি নেতা আমির হায়দার খান হোতি, জেডব্লিউপি সভাপতি শাহজাইন বুগতি, জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) মহসিন দাওয়ার, আসলাম ভুতনী, আলী নওয়াজ শাহ, পিএমএপি প্রধান মাহমুদ আচাকজাই, ন্যাশনাল পার্টির সভাপতি ড. আবদুল মালিক, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক বিশেষ প্রতিনিধি আল্লামা তাহির আশরাফী, পররাষ্ট্র সচিব সোহেল মাহমুদ, পিপিপির এমএনএ সাগুফতা জুমানি।

শাহবাজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌদি সফরে যাচ্ছেন তার পুত্র ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হামজা শাহবাজ, হামজার স্ত্রী-কন্যা ও পারিবারিক গৃহকর্মী, ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ সফদার (অব.), মরিয়ম নওয়াজ, সাবিহা আব্বাস শরিফ, ইউসুফ আব্বাস শরিফ, ইউসুফের স্ত্রী ও পুত্র।

এছাড়া কাতারের রাজধানী দোহা থেকে সৌদির জেদ্দায় পৌঁছে শাহবাজের প্রতিনিধি দলে যোগ দেবেন সোলেমান শাহবাজ শরিফ, তার স্ত্রী-পুত্র এবং তাদের পারিবারিক গৃহকর্মী।

Contrary to lies being propagated by PTI, Prime Minister will be travelling to Saudi Arabia later this week on a commercial flight at his own expense. Even during his 10 years as CM Punjab during 2008-18, he always travelled commercially and at his own expense. pic.twitter.com/5dGb0Gin9b