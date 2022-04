সামনে সমাবেশ: ইমরানের বাড়িতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট পাঠালেন শাহবাজ

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। শুধু তাই নয়, শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ গণতন্ত্রের অংশ উল্লেখ করে আগামী দিনগুলোতে ইমরানের এ ধরনের কর্মসূচিতে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করারও নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। খবর দ্য নিউজের।

শাহবাজের নেতৃত্বাধীন কথিত ‘বিদেশি মদতপুষ্ট’ সরকারকে উৎখাত করতে পাকিস্তানজুড়ে বড় বড় সমাবেশের আয়োজন করছে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) লাহোরে ছিল তাদের প্রথম সমাবেশ। কিন্তু এর আগে ইমরান খানকে নিয়ে দু’বার নিরাপত্তা হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে পিটিআই প্রধানকে জনসমাবেশে না যাওয়ার পরামর্শ দেয় পাকিস্তানি প্রশাসন। যদিও তা কানে তোলেননি সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জন্য নির্ভুল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র বিভাগকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, শান্তিপূর্ণ জনসভা গণতন্ত্রের অংশ এবং এ বিষয়ে যেন কোনো বাধা তৈরি না হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

PM Shehbaz Sharif has directed Interior Division to take effecitive & immediate steps for provision of fool-proof security to ex-premier Imran Khan. He further said that peaceful public meetings are part of democracy & instructed that no hurdle should be created in this regard.