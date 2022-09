উড্ডয়নের সময় প্লেনের ইঞ্জিনে আগুন!

উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি প্লেন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ওমানের রাজধানী মাস্কটের বিমানবন্দর থেকে কেরালার কোচির উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ৯-৪৪২। রানওয়েতে চলার সময় হঠাৎই প্লেনের ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন’ (ডিজিসিএ)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার সময় প্লেনে চার শিশুসহ ১৪১ জন যাত্রী ও ছয়জন ক্রু ছিলেন। ঘটনার পর দ্রুত সবাইকে উদ্ধার করা হয়।

ডিজিসিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ওই বোয়িং ৭৩৭-৮০০ প্লেনটির একটি ইঞ্জিনে ত্রুটি চিহ্নিত করা গেছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প প্লেনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

তাছাড়া কয়েক মাস আগেই কেরালার কালিকট (কোঝিকোড়) থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার দুবাইগামী প্লেনে মাঝ আকাশে আগুন ধরেছিল। সে সময় জরুরিভিত্তিতে প্লেনটিকে মাস্কট বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়।

Passengers and crew were evacuated from an Air India Express Muscat-Cochin flight at Oman’s Muscat airport on Wednesday after smoke and fire was reported in one of the aircraft’s engines.https://t.co/zkuLquO9o9 pic.twitter.com/qK1e81kioA