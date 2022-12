ফুটবলে অভাবনীয় সমর্থনের জন্য বাংলাদেশকে এবার ধন্যবাদ জানালেন খোদ আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট। ৩৬ বছর পর আলবিসেলেস্তারা বিশ্বকাপ জেতার পরপরই লিখিত বিবৃতিতে আর্জেন্টিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারই জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ।

মঙ্গলবার (২০ ডিসেম্বর) এক টুইটবার্তায় তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের সব জনগণকে ধন্যবাদ। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমরা যে একতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা দেখেছি, তা বর্ণনাতীত হয়ে উঠেছে এবং আজ (বিশ্বকাপজয়ী দলকে অর্ভ্যথনার দিন) এখানে উভয় দেশের পতাকা উড়ছে। আসুন, এই বন্ধন আরও গভীর করি।

এর আগে, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টকে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখেও অনেকটা একই কথা শোনা গিয়েছিল। লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আর্জেন্টিনার ফুটবলের দুর্দান্ত জয়ে আপনাকে ও আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণকে এবং ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ জয়ী দলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ফুটবলের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল, আমাদের দু’দেশের জনগণকে গভীরভাবে সংযুক্ত করে। আপনার জাতীয় ফুটবল দলের বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রশংসা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছে।

Thank you Bangladesh

Thank you Kerala, India, Pakistan. Your support was wonderful! https://t.co/GvKwUP2hwJ