ভূমধ্যসাগরে ভাসছে ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী, সাহায্যে এগোচ্ছে না কেউ

প্রায় ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইতালি ও মাল্টার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে ভাসছে একটি নৌকা। সাহায্য সংস্থা অ্যালার্ম ফোন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে যেকোনো সময় ডুবে যাওয়ার শঙ্কায় রয়েছে নৌকাটি। এর আশপাশে দুটি জাহাজ থাকলেও সেগুলোকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উদ্ধার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইউরোপে যেতে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় বিপদে পড়া মানুষদের সহায়তা করে অ্যালার্ম ফোন। বেসরকারি সংস্থাটি রোববার (৯ এপ্রিল) টুইটারে জানায়, লিবিয়ার তবরুক থেকে রওয়ানা হওয়া একটি নৌকা থেকে রাতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান ঘোষণা করা হয়নি।

অ্যালার্ম ফোন বলছে, নৌকায় থাকা মানুষেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন। নৌকায় জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং নিচতলায় পানি উঠে গেছে। মাঝি চলে যাওয়ায় সেটি এখন নিয়ন্ত্রণ করার মতো কেউ নেই।

নৌকাটি এখন মাল্টা ও ইতালির মধ্যকার ‘সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এরিয়া’ এসএআর-এ রয়েছে। দুর্গতদের জীবন বিপন্ন থাকায় সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব না করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।

এদিকে, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকাটি খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়েছে জার্মান সংস্থা সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল৷ তারা জানায়, নৌকাটির আশপাশে দুটি জাহাজ রয়েছে। তবে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উদ্ধার না করতে ওই দুই জাহাজকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু একটি জাহাজকে জ্বালানি দিয়ে নৌকাটিকে সহায়তা করতে বলেছে মাল্টা।

