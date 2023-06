বানরের পানিপুরি খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল

ভারতে যত স্ট্রিট ফুড (রাস্তার পাশের খাবার) রয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে পানিপুরি অনত্যম। দেশটির প্রত্যকটি রাজ্যের মানুষের খাছে এই খাবারটি অনেক জনপ্রিয়। তবে সব জায়গায় খাবারটির নাম একই নয়। কোথাও এটি পানিপুরি নামে পরিচিত। কোথাও আবার গোলগাপ্পা। অনেকের কাছে এটি ফুচকা। কেউ কেউ পানি বাতাসা নামেও ডাকে। তবে স্থানভেদে নাম যাইহোক না কেন এর স্বাদ অবিশ্বাস্য।

কিন্তু এটি এখন শুধু মানুষের কাছেই প্রিয় খাবার নয়, অন্য প্রাণীর কাছেও পছন্দের। এর প্রমাণ মিলেছে সাম্প্রতিক একটি ভিডিওতে। যেটি এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

A video featuring a monkey eating pani puri from Dayanand Chowk in Gujarat’s Tankara has gone viral on social media.#panipuri #gujarat #monkey pic.twitter.com/A7R5yoPBYQ