ভারতে চলন্ত ট্রেনে গুলি করে এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও তিন যাত্রীকে হত্যার অভিযোগে রেলওয়ের এক নিরাপত্তাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত চেতন সিং হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর মরদেহের পাশে দাঁড়িয়েই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নামে প্রশংসা ও ভিন্ন মতাদর্শীদের কঠোর ভাষায় হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার সেই বক্তব্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

সোমবার (৩১ জুলাই) ভোররাতে জয়পুর-মুম্বাই এক্সপ্রেসে ভারতীয় রেল সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) ওই সদস্যের এলোপাতাড়ি গুলিতে প্রাণ হারান তিন যাত্রীসহ চারজন। চতুর্থ ব্যক্তি হলেন আরপিএফেরই সহকারী উপ-পরিদর্শক টিকা রাম মীনা।

আরও পড়ুন>> ভারতে চলন্ত ট্রেনে নিরাপত্তাকর্মীর গুলিতে তিন যাত্রীসহ নিহত ৪

ওই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) প্রকাশিত একটি ভিডিও ফুটেজে চেতন সিংকে রক্তাক্ত দেহগুলোর পাশে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

এসময় তিনি বলছিলেন, যদি ভোট দিতে হয়, যদি ভারতে থাকতে হয়, আমি বলছি, তাহলে শুধু মোদী আর যোগী- এই দুজনই। আর আপনাদের ঠাকরে (উদ্ভব ঠাকরে)।

The RPF constable Chetan Singh, Standing infront of dead body of Muslim man after shooting him says,

“Pakistan se operate hue hain, tumhari media, Yahi desh ki media ye khabrein dikha Rahi hai, Pata chal raha hai unko, sab pata chal raha hai, inke aaqa hai wahan. Agar XXXXX hai,… pic.twitter.com/Tcl9m9TArF