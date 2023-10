নোবেল কমিটির ফোনে ঘুম ভাঙলো শিক্ষকের

দিন শুরুর কী দারুণ উপায়! ঘুম ভাঙতেই ‘আপনি নোবেল পুরস্কার জিতেছেন’- এই বাক্যটি শুনতে পারা যে কারও জন্যই স্বপ্নের মতো। সেই স্বপ্নই যেন সত্য হয়ে এলো মুঙ্গি বাওয়েন্ডির জন্য।

এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন তিন বিজ্ঞানী- আলেক্সি একিমভ, লুই ব্রুস ও মুঙ্গি বাওয়েন্ডি। কোয়ান্টাম ডটের আবিষ্কার এবং এর উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ এই সম্মাননা পেয়েছেন তারা।

বুধবার (৪ অক্টোবর) র‌য়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস স্টকহোম থেকে যখন এই পুরস্কার ঘোষণা করে, তখন ঘুমিয়ে ছিলেন বিজয়ী বাওয়েন্ডি। নোবেল কমিটির ফোন পেয়েই ঘুম ভাঙে তার।

বাওয়েন্ডির জন্ম প্যারিসে। বেড়ে উঠেছেন ফ্রান্স, তিউনিসিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে। যার অধীনে বেল ল্যাবরেটরিতে পোস্টডক্টরাল করেছিলেন, সেই লুই ব্রুসের সঙ্গেই নোবেল পুরস্কার ভাগাভাগি করতে পারা নিঃসন্দেহে দারুণ আনন্দের বিষয় তার জন্য।

পুরস্কার জেতার প্রতিক্রিয়ায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাওয়েন্ডি জানিয়েছেন, নোবেল কমিটি সকালে যখন ফোন করেছিল, তখন তিনি বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন। কমিটির ফোন পেয়েই ঘুম ভাঙে তার।

এভাবে ঘুম থেকে উঠেই নোবেল জয়ের খবর পাওয়া বাওয়েন্ডির মতে, ‘অপ্রত্যাশিত, তবে খুবই চমৎকার’।

