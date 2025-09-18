নিয়োগ দেবে উত্তরা ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নিয়োগ দেবে উত্তরা ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নীলফামারী উত্তরা ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী
বিভাগের নাম: রসায়ন
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার
বেতন: ১৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৪ অক্টেবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: নীলফামারী
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: সদস্য সচিব, বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী। আবেদনপত্র ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/সরাসরি সহকারী প্রধান শিক্ষকের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। খামের উপর পদের নাম ও নিজ জেলা উল্লেখ করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পত্রের মাধ্যমে/ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে/কল করে জানানো হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস