১ হাজার কর্মী নেবে দারাজ, নিজ জেলায় কাজের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘ডেলিভারিম্যান’ পদে ১০০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা নিজ জেলায় কাজের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: ডেলিভারিম্যান
পদসংখ্যা: ১০০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

অন্যান্য সুবিধা

  • প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের সুযোগ
  • পার্সেল প্রতি কমিশন ১৮ টাকা থেকে ৩০ টাকা
  • হাজিরা বোনাস ৪,০০০ টাকা
  • উৎসব ভাতা
  • কাস্টমারদের ফোন করার জন্য অফিস থেকে সিম দেওয়া হয়
  • দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা সুবিধা
  • জীবন বীমা সুবিধা

 

কর্মীদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে:

  • সাইকেল/মোটর বাইকের মাধ্যমে কাস্টমাদের ঠিকানায় পন্য ডেলিভারি করা এবং পন্যের মূল্য সংগ্রহ করা।
  • হোম ডেলিভারি পরিসেবার জন্য প্রস্তুত থাকা। কাস্টমারের তথ্য, বিক্রয় তথ্য, অন্যান্য অনুমোদন রিপোর্ট অফিসে সময় মত পাঠানো।
  • বিভিন্ন ইস্যু সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করা।
  • নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে পণ্য সংগ্রহ করে অফিসে নিয়ে আসা।
  • ব্যবস্থাপনা দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ করা।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ১৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

