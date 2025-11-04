১১ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

১১ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার (গ্রেড-২) টু সিনিয়র অফিসার’ পদে ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইসলামি ব্যাংকিং ইউন্ডো
পদের নাম: অফিসার (গ্রেড-২) টু সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ১১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়ান ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ