ইউনাইটেড ফাইন্যান্সে নিয়োগ, ২৪ বছর হলেই আবেদন

ইউনাইটেড ফাইন্যান্সে নিয়োগ, ২৪ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই মার্কেটিং বিষয়ে বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: হোম লোন/কার লোন/পারসোনাল লোন
পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: বগুড়া, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা, দিনাজপুর, গাজীপুর, যশোর, সিলেট, নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ