নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, কর্মস্থল ঢাকা
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে ‘জেনারেল ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫-২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আল রাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী (১০তম ফ্লোর) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ