নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘স্পেশালিস্ট-ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। চাকরির ক্ষেত্রে ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: স্পেশালিস্ট-ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: ১২৭,৫০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ওয়াটারএইড বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ