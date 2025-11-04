ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘সিনিয়র আর্কিটেক্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
পদের নাম: সিনিয়র আর্কিটেক্ট
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (আর্কিটেকচার) অথবা স্নাতক (আর্কিটেকচার)
অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ