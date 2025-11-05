বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার টু এক্সিকিউটিভ অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
পদের নাম: অফিসার টু এক্সিকিউটিভ অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ