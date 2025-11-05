১২ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড

১২ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস (মডার্ন ট্রেড)
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, বগুড়া, কুমিল্লা, ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
