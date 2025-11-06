  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ফাইল ছবি 

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘জোন ইনচার্জ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: এস অ্যান্ড এম, সিমেন্ট

পদের নাম: জোন ইনচার্জ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

