এক লাখ ৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ

এক লাখ ৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘প্রজেক্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন এক লাখ ৫০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: সফট স্কিল
পদের নাম: প্রজেক্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান (বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/বিজনেস স্ট্যাডিজ/ইকোনমিকস/সোশ্যাল সায়েন্স/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৫-৬ বছর
বেতন: ১৫০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক কেয়ার বাংলাদেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ