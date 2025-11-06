প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৫০ হাজার টাকা

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৫০ হাজার টাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন ৮০ হাজার থেকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: স্টিল স্ট্রাকচারাল ডিজাইন
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: ৮০,০০০-১৫০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ