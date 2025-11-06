  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এফএভিপি)

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৭-১৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

