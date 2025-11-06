স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪৫ বছরেও আবেদন
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এফএভিপি)
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৭-১৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আবেদনের শেষ সময়: ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ