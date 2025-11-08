প্রাণ গ্রুপে ম্যানেজার নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

  2. জাগো জবস

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। মৌলভীবাজারে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফিশ হ্যাচারি

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (ফিশারিজ/জিওলজি/বায়োলজি/অ্যাগ্রিকালচার)
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

