নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন/অপারেশন, টায়ার অ্যান্ড টিউব

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এজিএম
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (ইইই/মেকানিক্যাল/আইপিই)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আরএফএল গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

