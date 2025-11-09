আইটি বিভাগে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

আইটি বিভাগে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডিজিটাল ব্যাংকিং অফিসার (অফিসার-এসও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইটি
পদের নাম: ডিজিটাল ব্যাংকিং অফিসার (অফিসার-এসও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৪-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
