  2. জাগো জবস

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেবে ব্র্যাকনেট, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ব্র্যাকনেট লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকনেট লিমিটেডে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাকনেট লিমিটেড
বিভাগের নাম: রেভিনিউ অ্যাসুরেন্স

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ব্র্যাকনেট লিমিটেড করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

