১২ জনকে নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
১২ জনকে নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস
ভিভো বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

ভিভো বাংলাদেশে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২০ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

