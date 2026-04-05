১২ জনকে নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস

১২ জনকে নিয়োগ দেবে ভিভো বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস
ভিভো বাংলাদেশে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২০ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
