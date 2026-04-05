অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর
বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিবিএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ডিবিএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ