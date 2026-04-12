বিভাগের হেড পদে প্রিমিয়ার ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, কর্মস্থল ঢাকা

বিভাগের হেড পদে প্রিমিয়ার ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, কর্মস্থল ঢাকা
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি ‘হেড অব কার্ড বিজনেস ডিভিশন (এফভিপি টু এসভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
|পদের নাম
|হেড অব কার্ড বিজনেস ডিভিশন (এফভিপি টু এসভিপি)
|পদসংখ্যা
|১ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা সমমান
|অভিজ্ঞতা
|১০ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|৫৫ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৯ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি।
