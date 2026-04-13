অলিম্পিকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদন

অলিম্পিকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদন
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
|বিভাগের নাম
|অ্যাকাউন্টস, বিলিং
|পদের নাম
|সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
|অভিজ্ঞতা
|২ বছর
|বেতন ও অন্যান্য
|সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
এমআইএইচ