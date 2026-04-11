মার্কেটিং অফিসার পদে এসএ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মার্কেটিং অফিসার পদে এসএ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ‘চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও)’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৮ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
|বিভাগের নাম
|সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং
|পদের নাম
|চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও)
|পদসংখ্যা
|নির্ধারিত নয়
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|এমবিএ (মার্কেটিং)
|অভিজ্ঞতা
|১৫-২০ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ মে ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: চট্টগ্রাম জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ।
