মার্কেটিং অফিসার পদে এসএ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ‘চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও)’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৮ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৮ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এক নজরে এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিভাগের নাম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং
পদের নাম চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও)
পদসংখ্যা নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা ১৫-২০ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা নির্ধারিত নয়
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ৮ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ মে ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • কর্মস্থল: চট্টগ্রাম জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন এসএ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

এমআইএইচ

