  2. জাগো জবস

১০ এক্সিকিউটিভ নেবে ওয়ালটন, ২০ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘কল সেন্টার এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ২০ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: কল সেন্টার এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

