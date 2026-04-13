বাংলাদেশ হোন্ডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, কর্মস্থল ঢাকা

বাংলাদেশ হোন্ডার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, কর্মস্থল ঢাকা
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড
|বিভাগের নাম
|ফিল্ড সার্ভিস
|পদের নাম
|এক্সিকিউটিভ
|পদসংখ্যা
|১ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|বিএসসি (এমই)
|অভিজ্ঞতা
|৩-৫ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|২৮ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড।
