২০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা

২০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা এসএসসি পাস হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা এসএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, নোয়াখালী, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
