হত্যা মামলায় গ্রেফতার ফরহাদ হোসেন, কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল

প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন/ফাইল ছবি

মেহেরপুরে জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

অন্য মামলায় গ্রেফতার ফরহাদকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠাতে প্রসিকিউশনের আবেদনের শুনানি নিয়ে রোববার (২৪ আগস্ট) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। এসময় ফরহাদ হোসেন কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন।

ট্র্যাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে আজ প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম শুনানি করেন।
এর আগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সাবেক এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় তিনটি ও ঢাকার আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়।

গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মেহেরপুরের পাশাপাশি ঢাকায়ও সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন।

এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। আর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

